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صحة ومرأة

استشاري مكافحة عدوى يحذر: أعراض متحور كورونا الجديد تتشابه مع فيروسات البرد والإنفلونزا

متحور فيروس كورونا،
متحور فيروس كورونا، فيتو

كشف الدكتور مصطفي محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أن متحور كورونا الجديد لا تزيد خطورته عن المتحورات السابقة من فيروس كورونا.

المتحور الجديد لفيروس كورونا

 

وأشار إلى أن ما يميز المتحور الجديد من فيروس كورونا هو  قدرته الأكبر على سرعة الانتشار، مؤكدًا عدم وجود أدلة علمية تفيد بأن تأثيره مختلف أو أنه أكثر شدة عن غيره من المتحورات.

 

وأكد استشاري مكافحة العدوى أن أعراض المتحور الجديد  تتشابه مع أعراض الفيروسات التنفسية الأخرى مثل نزلات البرد أو الانفلونزا.

 

متحور فيروس كورونا الجديد

 متحور XEC،  سلالة هجينة من SARS-CoV-2 Omicron، وظهر  في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول  التي لديها معدلات تطعيم عالية.

 

متحور كورونا  XEC 

وصنفت منظمة الصحة العالمية XEC كمتحور تحت المراقبة، وتشير البيانات التجريبية الأولية إلى أن متغير COVID هذا أظهر زيادة في العدوى وتغيرات فريدة قد تساهم في التهرب المناعي الأعلى نسبيًا.

 

وتم اكتشاف متحور XEC COVID-19 بعد أن  انتشر عبر 43 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك،  ومن المتوقع أن يستمر متحور XEC في الانتشار عالميًّا، مع زيادة محتملة في الحالات خلال فصل الشتاء.

 

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يمكن تقليل خطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتغيراته من خلال الحرص علي تناول اللقاحات، حيث يبدأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ذروة الإصابات في شهري ديسمبر ويناير وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة.

يستمر الفيروس المسبب لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في التغير للتهرب من المناعة، لذا من المهم الوقاية من خلال:

١- الالتزام بالنظافة الجيدة وغسل اليدين بشكل متكرر وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.
 

٢-  البقاء في المنزل والابتعاد عن الآخرين  إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز التنفسي.
 

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٣-طلب الرعاية الصحية على الفور لإجراء وتلقي العلاج إذا كان لديك عوامل خطر للإصابة بمضاعفات شديدة ويجب أن  يبدأ العلاج في غضون أيام قليلة من ظهور الأعراض.

 

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