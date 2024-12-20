يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة صادمة، نشرت أمس الخميس، أن عدوى فيروسية “غير ضارة” قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الفيروس المضخم للخلايا (CMV)، الذي يحمله نصف البالغين ويسبب مرضا يشبه نزلات البرد، قد يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر.

وينتشر «CMV» بنفس الطريقة التي تنتشر بها الفيروسات الأخرى من شخص إلى آخر من خلال سوائل الجسم مثل الدم واللعاب والبول.وزعم علماء أمريكيون في دراستهم الحديثة، التي نشرت نتائجها في مجلة الزهايمر والخرف، أن العدوى موجودة في ما يصل إلى 45 في المئة من حالات الزهايمر.

وقد يصاب بعض الأشخاص المعرضين لهذا الفيروس بعدوى معوية مزمنة، مما يسمح له بدخول مجرى الدم والانتقال إلى الدماغ.

وهنا، يتم التعرف عليه بواسطة الخلايا المناعية في الدماغ (الخلايا الدبقية الصغيرة)، كما يقول الباحثون، مما يساعد على المساهمة في التغيرات البيولوجية المرتبطة بمرض الزهايمر.

ويأمل العلماء، الذين وصفوا النتائج بأنها «مثيرة»، أن يمهد البحث الطريق لتأكيد ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الشائعة المستخدمة لعلاج (CVM) قد تساعد في منع هذا الشكل من المرض.

ومع ذلك، حذروا من أن مجرد ملامسة الفيروس، وهو ما يحدث للجميع تقريبا، لا ينبغي أن يكون سببا للقلق.

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