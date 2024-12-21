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منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم الأسبوع الثالث لمهرجان البراعم

منطق. الفيوم لمرة
منطق. الفيوم لمرة القدم تنظم مهرجان للبراعم، فيتو

نظمت منطقة الفيوم لكرة القدم، الأسبوع الثالث  لمهرجان البراعم، باستاد الفيوم "سيتى كلوب" وشارك فيه أكثر من 400 لاعب من مواليد 2012، 2013، 2014، 2015.

الأندية المشاركة في المهرجان

شارك فى المهرجان فرق، الفيوم والفوايد والساحة الشعبية وأهلى الغرق وأبوكساه وطامية وقلهانة وشباب ناصر ومنية الحيط والمقاصة وتوت عنخ امون والنصر وستى كلوب وابشواى والهلال ومطرطارس، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المواليد، وتقسيم ارض الملعب الى 4 ملاعب تناسب أعمار اللاعبين وأدار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم، عيد على – احمد حرنانة – محمود عبد الحكيم – عبد الرحمن عويس.

الهدف من تنظيم المهرجان

وأكد سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بمحافظة الفيوم، أن المهرجان يهدف إلى تشجيع النشء على ممارسة كرة القدم وتنمية مواهبهم في أجواء رياضية مميزة، ضمن خطة منطقة الفيوم لتطوير مهارات البراعم والعمل على تهيئة بيئة رياضية مثالية للشباب، بما يسهم في إعداد جيل رياضي متميز قادر على المنافسة في المستقبل.

تهنئة الرئيس بجائزة الكاف

يذكر أن  الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حرص على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منحه جائزته المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024.

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وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجائزة تعكس جهوده ومساهماته الكبيرة في إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم والرياضة المصرية والأفريقية من خلال البنية التحتية التي شيدها في مجال الرياضة؛ مما جعل مصر مركزًا لتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية استحقت عليه الإشادات العالمية على مدار سنوات حكمه.

 

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