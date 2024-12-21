حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بهدف السيطرة علي ما يتم طرحه للتداول، ومنح تداول أي سلع مهربة أو مجهولة الهوية، أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة جهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بالقري والمدن

وقال سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم: إن الحملات علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، أسفرت عن التحفظ علي 180 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة (أزوت % 33) زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 9 أطنان محملة على إحدي السيارات، وتم التحفظ علي السيارة والحملة والسائق، 18 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

مخالفات قطاع المخابز ومحطات الوقود

كما تم تحرير 26 مخالفة للمخابز متنوعة ما بين تصرف في الحصة، وإنتاج ناقص الوزن، وإنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة، وسوء حالة النظافة لأدوات العجين.

وتمت متابعة المخابز السياحية للتأكد من الأسعار والأوزان، وتمت متابعة مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار، وتم إجراء جرد لمحطات البترول، ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، ومتابعة محال الجزارة لضبط أسعار اللحوم البلدية الطازجة، ولأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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