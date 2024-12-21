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حوادث

تأجيل محاكمة قاتل والدته وشقيقته في الفيوم إلى منتصف يناير

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

 أجلت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن دياب، محاكمة " ح. ت" قاتل والدته وشقيقته، إلى جلسة منتصف يناير المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع ومناقشته الطبيب الشرعي.

تفاصيل قرار الاتهام بقتل والدته

 وجاء في  أمر الاحالة في القضية رقم 2519 لسنة 2024 جنايات قسم ثاني الفيوم  والمقيدة برقم 2519 لسنة 2024 کلى الفيوم، أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم " ح. ت " 37 عاما، عامل، ومقيم بحي جنوب بمحافظة الفيوم،  وفي 20 يونية 2024،  بدائرة قسم ثان الفيوم، قتل والدته المجني عليها " د. م. ع " عمدا مع سبق الإصرار؛ بأن توجه إلى مسكنها قاصدا مرقدها وهي قعيدة طريحة الفراش بسبب المرض، وكلب منها مالا بغية السفر خارج البلاد، وما أن رفضت مطلبه، باغتها بكتم فمها وأنفها مستخدما قطعة من القماش حتى اسكانت أنفسها قاصدا من ذلك إزهاق روحها.

واقعة قتل شقيقته

كما اقترنت جنايته بأخرى عمدا،  إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان، قتل شقيقته  " ح. ت " عمدا مع سبق الإصرار ؛ بأن هرول صوبها حالما أبصرته قائما بجوار جثمان والدته، وما أن أدركها حتى أطبق بيده على فمها وأنفها عامدا،  لتسقطت مغشيا عليها، فجذبها أرضا إلى داخل غرفتها والتقط قطعة خشبية وكال لها ضربتين علي رأسها وهي ملقاه أرضا، قاصدا من ذلك التيقن من إزهاق روحها سترا لجرمه الأول، ما أحدث إصابتها التي أودت لاحقا بحياتها علي النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية.

هتك عرض شقيقته بعد قتلها

 كما ارتكب المتهم جناية ثالثة، بهتك عرض شقيقته المجني عليها بالقوة.

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وكان المتهم قد أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أداتين " قطعة خشبية، وعاء متوسط من الألومنيوم" استخدمهما في الاعتداء على الأشخاص، وارتكاب جرمه محل الاتهامات السابقة.

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