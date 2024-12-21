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خارج الحدود

محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 شخصا من أنصار عمران خان

باكستان،فيتو
باكستان،فيتو

قضت محكمة عسكرية باكستانية، اليوم السبت، بسجن 25 شخصًا لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

محكمة عسكرية تقضي بسجن 25 من أنصار عمران خان

ونددت المعارضة بهذه الأحكام، معتبرة إياها غير متناسبة، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

ونظم مناصرو "خان" تظاهرات في جميع أنحاء عقب توقيفه، في شهر مايو العام 2023، بتهم فساد.

 

ونادرًا ما تعلن المحكمة العسكرية الباكستانية عن قراراتها لوسائل الإعلام، لكنّ إدارة العلاقات العامة في الجيش أعلنت، السبت، أن 25 شخصًا أُدينوا.

وحُكم على 14 منهم بالسجن مع النفاذ لـ10 سنوات، وعلى الآخرين بأحكام مخففة، بحسب بيان للجيش لم يحدد تهمة أي منهم أو تاريخ النطق بالحكم.

حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية

 

وأوضح البيان أنه، في شهر مايو 2023، شهدت باكستان "حوادث وأعمال عنف ذات دوافع سياسية، وحرائق متعمدة في أماكن عدة".

 

 

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باكستان رئيس الحكومة السابق منظمة العفو الدولية محكمة عسكرية في باكستان

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