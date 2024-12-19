مطلوب أمنيا!

في الوقت الذى خرجت رسائل من واشنطن عشية سقوط بشار الأسد، بأنها قد تشطب هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الاٍرهاب، خرج علينا المتحدث باسم الخارجية الامريكية بتصريحات يؤكد فيها أن الشرع مازال مطلوبا أمنيا لواشنطن، وأنه مازال قائما الإعلان الأمريكى الذى يخصص عشرة ملايين دولار لمن يرشد عنه!

وهذا مؤشر على أن الإدارة الامريكية الحالية التى ستتغير بعد أسابيع قليلة ما برحت مترددة في اتخاذ خطوة الاعتراف بالشرع، وربما تترك هذا الأمر للإدارة الجديدة برئاسة ترامب الذى إعتبر أن ما حدث في سوريا تكمن وراءه تركيا أساسا!



ولعل ذلك يفسر تصريحات الشرع الأخيرة التى حاول فيها طمأنة أمريكا والغرب حينما أكد أنه لا يريد لسوريا أن تصير مثل أفغانستان، وكرر طلبه بشطب هيئته من قوائم الإرهاب.



والأغلب أن واشنطن سوف تستخدم ورقة تبييض ساحة الشرع وهيئة تحرير الشام لممارسة الضغوط التى تحتاجها لتطويع القيادة السورية الجديدة، لتقبل بما يلبى طلب المصالح الأمريكية، وأيضًا الإسرائيلية..

فإن الشرع الذى يقيم الآن في دمشق لا يبتعد عن يدها وإذا أرادت الإمساك به تقدر على ذلك، وبالتالى هى لا تحتاج لمنح من يرشد عنه أو يمسك به لها عشرة ملايين دولار، إنما هى تلاعبه سياسيا هو وتركيا التى تدعمه وتسانده، واستمرار إعلان مكافأة الإرشاد عنه هو إشارة لعدم الاعتراف به أمريكيا حتى الآن!



لكن الأغلب أنه فى نهاية المطاف سوف تعترف واشنطن به وإن طال انتظاره بذلك، خاصة وأن رد فعله يشير إلي أنه مستعد لفعل كل ما يرضيها.. ولعلنا شاهدنا كيف أن واشنطن اعترفت في نهاية المطاف بحركة طالبان في أفغانستان بعد أن حاربتها لسنوات!

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