تحصين 228 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض.

تحصين 228 ألف رأس ماشية

وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم السبت الموافق 16 من شهر نوفمبر الماضي بلغ ما تم تحصينه لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال هذه الفترة أكثر من 228 ألف رأس ماشية.

التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة

وأكد محافظ الدقهلية تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية.

لا حالات اشتباه بالإصابة بالحمى القلاعية والوادي المتصدع

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالمرض تشمل تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبهة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية وأهمية التحصين ضد مختلف الأمراض.

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