السبت 21 ديسمبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية يشهد ورشة عمل الإدارة العامة للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة

ورشة عمل بتعليم الدقهلية،
ورشة عمل بتعليم الدقهلية، فيتو

شهد، اليوم، الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية ورشة عمل، بالاشتراك مع الإدارة العامة  للتدريب بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية والتي تناقش معالجة المشكلات والمعوقات عند تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والرد على الاستفسارات حول القانون.

وكذلك شرح معايير وقواعد الترقية وفقا للكتاب الدوري رقم ( ١ )  لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة رقم ( ٥٩٨ ) لسنة ٢٠٢٤  الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

 

واستهدفت ورشة العمل  الموظفين بإدارة الموارد البشرية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والموظفين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وذلك انطلاقا من الدور المنوط بمديرية التنظيم والإدارة ومن واقع اختصاصها في نشر ثقافة الخدمة المدنية بهدف تطوير وتنمية قدرات ومهارات وكفاءة الموظفين بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة ورفع معدلات أدائهم.

 

‏حضر ورشة العمل إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية 
‏وإيهاب شوقي مدير إدارة الموارد البشرية والتدريب، وشعبان جايل مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ولفيف من  الموظفين بإدارة الموارد البشرية وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المديرية والإدارات التعليمية.

 

 

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ادارة الموارد البشرية الإدارة العامة للتدريب التربية والتعليم والتعليم الفني التنظيم والإدارة اللواء طارق مرزوق تعليم الدقهلية قانون الخدمة المدنية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التنظيم والادارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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