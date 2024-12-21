السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

استنفار حوثي تحسبا لأي هجوم إسرائيلي محتمل

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

 رفعت جماعة الحوثي حالة التأهب في مناطق سيطرتها، استعدادا لأي رد إسرائيلي محتمل على هجماتها الأخيرة، حسب ما أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلا عن مصادر محلية يمنية.

وأضافت المصادر المحلية اليمنية: "جماعة الحوثي أصدرت توجيهات غير معلنة تقضي بتقييد حركة قياداتها وتمويهها".

 

صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب

 وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صافرات الإنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

 

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن أطباء، بأن ما لا يقل عن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة، معظمهم بسبب الزجاج المكسور، نتيجة الهجوم، مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

ولاحقا، أفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصًا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.

 

15 غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء

 واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، يوم الخميس، بـ15 غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر من الخميس.

 

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت إستراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة، وقد لمحت وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية إلى أن الهجوم إسرائيلي.

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