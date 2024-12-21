السياحة تحسم الجدل حول شركات الطوافة للحجاج.. خدمات خاصة للمستويين البري والاقتصادي.. اختيار شركتين لأول مرة لتقديم الخدمات

حسمت غرفة شركات السياحة الجدل حول شركات الطوافة والتي ستقدم الخدمات لحجاج قرعة الحج السياحي للموسم القادم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم خدمات تليق بمكانة الحج السياحي.

اختيار شركة خدمات حجاج قرعة الحج السياحي

وانتهت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر من اختيار الشركات السعودية التي ستقوم بخدمة حجاج السياحة هذا الموسم، وذلك في إطار استعداداتها لإنهاء إجراءات الحج لهذا العام واختيار أفضل السبل التي تضمن تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج الشركات.

جاءت عملية اختيار الشركات بعد ماراثون طويل من الإعداد لتلك الخطوة بدأ قبل عدة أسابيع، حيث تضمنت تلك الجهود إعداد كراسة شروط على أعلى مستوى وبعناية فائقة، اشتملت على أهم المعايير المالية والفنية التي تضمن تجنب كافة السلبيات التي وقعت المواسم الماضية، كما تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة وإنجاح الموسم.

وأسفرت تلك الجهود عن عدة خطوات مهمة لاختيار شركات خدمة الحجاج بعضها يتم لأول مرة في تاريخ الحج السياحي، وقد شهدت الفترة الماضية بعد إعداد كراسة الشروط مخاطبة حوالي ٢٢ شركة من الشركات السعودية المتميزة التي تعمل في مجال خدمة الحجاج، وقد تلقت الغرفة مظاريف فنية ومالية مغلفة لحوالي ١٣ شركة تقدمت بعروضها للفوز بخدمة ضيوف الرحمن المصريين من حجاج شركات السياحة، وبعد فتح كافة المظاريف تم استبعاد عروض ٧ شركات، وذلك طبقا لمعايير دقيقة فنية ومالية وضعتها الغرفة للاختيار.



وعقب الاستقرار على عروض ٦ شركات سعودية صالحة لخدمة حجاج السياحة، قامت الغرفة بلقاء ممثلي كل تلك الشركات في اجتماعات مطولة وعلى مدار أسبوعين كاملين، حيث تمت مناقشة كافة التفاصيل المالية والفنية وتطبيق صارم لمعايير الاختيار التي وضعتها الغرفة.

معايير اختيار شركة خدمات حجاج قرعة الحج السياحي

وطبقا لكل تلك الجهود عقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة اليومين الماضيين اجتماعات بحضور ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ويسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ووليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة، وتم لأول مرة في تاريخ الحج السياحي فوز شركتين سعوديتين لخدمات الحجاج وليس شركة واحدة لخدمة حجاج السياحة هذا الموسم وهما شركة الراجحي للخدمات المساندة للحجاج وشركة مشارق الماسية لخدمة الحجاج وتم استدعاء مسؤولي الشركتين لمناقشتهما المناقشة النهائية وتوقيع العقود والاتفاق على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة هذا العام.

اختيار شركتي الراجحي ومشارق الماسية لخدمة الحجاج

وجاء اختيار شركتين لخدمة الحجاج لتحقيق مبدأ المنافسة الشديدة وتوفير فرص أكبر لخدمة حجاج السياحة وإتاحة كل السبل لإنجاح الموسم.

ووقعت غرفة شركات السياحة عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الخمس نجوم بالحج السياحي المصري.

خدمات الطوافة لحجاج برامج الخمس نجوم لقرعة الحج السياحي

وفازت بالتعاقد شركة مشارق الماسية السعودية لخدمة الحجاج، وجاء فوز الشركة السعودية بعد منافسة قوية مع عدد من شركات الطوافة الأخرى، حيث فازت الشركة في تلك المنافسة بناء على معايير دقيقة وضوابط صارمة وضعتها غرفة شركات السياحة لاختيار شركات الطوافة هذا الموسم وضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج برامج الخمس نجوم، وتضمن التعاقد خدمات تقدم لأول مرة للحجاج المصريين ببرامج الخمس نجوم.



ووقع التعاقد عن الجانب المصري يسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعن الجانب السعودي وقع علي بن حسين بندقجي الرئيس التنفيذي لشركة مشارق الماسية، وتم التوقيع في مقر غرفة شركات السياحة بالدقي بحضور كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ووليد خليل نائب رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحضر من الجانب السعودي كل الرئيس التنفيذي لشركة مشارق وليد محمد رشيدي، ومستشار عام الشركة محمود عقيل دمنهوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة بندر عبدالرحمن دمنهوري، وعضو مجلس إدارة الشركة عماد فيصل فطاني، ومدير قطاع إسكان المشاعر ياسر فؤاد بخاري ومدير إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي محمد محمود ميمني.



خدمة حجاج الخمس

وتضمن التعاقد إجراء تحديث شامل في خدمة حجاج الخمس نجوم يبدا من نقل أماكن المخيمات المخصصة لهم من المربع " ب " بمشعر منى إلى المربع " أ " الأقرب لجسر الجمرات، كما تم الاتفاق على أن تكون المخيمات من اجود الانواع بحيث تكون أكثر مقاومة للحرائق وأكثر قابلية لتوزيع الهواء المبرد داخلها , مع تخصيص مخيمات عرفات قريبة من بداية طريق النفرة إلى منى، مع الاتفاق بالطبع على وجود بوفيهات مفتوحة بمخيمات منى وعرفات وأن تكون أجهزة التكييفات المستخدمة حديثة ولم يسبق استخدامها من قبل.



جاء اختيار شركة مشارق الماسية بعد ماراثون طويل من الإعداد ووضع كراسة شروط علي اعلي مستوي وبعناية فائقة من قبل لجنة السياحة الدينية بالغرفة، اشتملت على أهم المعايير المالية والفنية التي تضمن تجنب كافة السلبيات التي وقعت المواسم الماضية، كما تضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة وإنجاح الموسم



خدمة حجاج السياحة المصريين

وأكد مسئولو الشركة السعودية عن سعادتهم الكبيرة بالفوز بخدمة حجاج السياحة المصريين، مؤكدين أن شركتهم تعمل في مجال خدمة الحجاج منذ ما يقرب من نصف قرن، وخدمة حجاج من حوالي ١٦ دولة إسلامية وعربية، مؤكدين أنه هذه هي المرة الأولى لخدمة الحجاج المصريين وسوف يحرصون على ألا تكون الأخيرة من خلال تقديم خدمات متميزة للحجاج المصريين.



وجاء اختيار شركتين لخدمة الحجاج لتحقيق مبدأ المنافسة الشديدة وتوفير فرص أكبر لخدمة حجاج السياحة وإتاحة كل السبل لإنجاح الموسم.

عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الحج السياحى الاقتصادي

كما وقعت غرفة شركات السياحة عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الحج السياحى الاقتصادي الذي يمثل النسبة الأكبر من عدد تأشيرات الحج السياحي خلال العام الجاري.

وحرصت الغرفة على اختيار أفضل العروض الفنية والمالية للشركات السعودية التي تقدمت للفوز بتنظيم الحج السياحى الاقتصادى، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة والشركات المنظمة للحج.



معايير لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات

وبناء على المعايير الصارمة والدقيقة التي وضعتها لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات لشركات الطوافة التي تخدم حجاج البرنامج الاقتصادي وبعد منافسة قوية مع عدة شركات طوافة، فازت شركة الراجحي للخدمات المساندة وهي إحدى الشركات السعودية المتخصصة في خدمة الحجاج، بخدمة حجاج السياحة لبرامج الاقتصادي، كما فازت الشركة ايضا بالتعاقد الخاص بخدمة حجاج الخمس نجوم الفاخر والتي يجري التجهيز للخدمات التي ستقدم لهذا المستوى.

وتضمن التعاقد بين الغرفة والشركة السعودية لخدمة حجاج برامج الاقتصادي عدة خدمات تقدم لأول مرة للحجاج المصريين والتي تعد أكثر تميزا بالنسبة لبرامج الحج الاقتصادي، كما تقرر أن يتم ترقية باقة الحج إلى الفئة " ب " لحجاج برامج الاقتصادي بدلا من الباقة " ج " التي كان يتم شراؤها المواسم الماضية، وذلك سعيا لتوفير خدمات أكثر تميزا هذا الموسم.



ووقع التعاقد عن الجانب المصري أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وعن الجانب السعودي وقع المهندس عبد الوهاب بن صالح الراجحي رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الراجحي، وتم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة وبحضور كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويسري السعودي ووليد خليل وشريف لطفي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومن الجانب السعودي أحمد سمير نائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الراجحي.



تفاصيل عقود الطوافة لحجاج قرعة الحج السياحي

وتضمن التعاقد النص على التزام الشركة السعودية بتقديم عدة خدمات متميزة تضمن تميز وراحة حجاج الاقتصادي من بينها تطوير مخيمات الاقتصادي بشكل شامل، ونقلها من المكان الذي كان مخصصا لها الموسم الماضي إلى الأماكن التي كانت مخصصة لحج الخمس نجوم لتكون أكثر قربا من جسر الجمرات، كما تم الاتفاق على أن تكون المخيمات من مادة متميزة مقاومة للحرائق وقريبة من نفرة الحجاج بعرفات وجسر الجمرات بمنى.

كما نص الاتفاق كذلك بين الجانبين على أن تحتوي مخيمات حجاج الإقتصادي على خدمات متميزة تقدم لأول مرة منها المأكولات على مدار اليوم بالمشاعر المقدسة وليس الاكتفاء فقط بالوجبات المقررة بالعقد مع توفير العصائر والمشروبات الساخنة والباردة على مدار اليوم والاتفاق على أن تضم المخيمات اجهزة تكييف حديثة مع توفير كافة السبل للاصلاح الفوري لأي أعطال تطرأ على تلك الأجهزة مع زيادة عدد الثلاجات والمبردات والمراوح.



ونظرا لزيادة أعداد الحج الإقتصادي وعملا على راحة الحجاج فقد تم الاتفاق مع الشركة السعودية على زيادة عدد دورات المياه مع توفير ما يعرف بدورات المياه المتحركة توفيرا للمساحة ولإراحة الحجاج مع توفير كافة سبل الراحة للحجاج الذين يقيمون في المخيمات في مشعر منى من وسائل نوم وإعاشة مريحة وزيادة عدد الأفراد المخصصين لخدمة الحجاج.

وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن اختيار إحدى شركات الطوافة السعودية لخدمة حجاج مستوى البري بالحج السياحي المصري.

تعاقد غرفة شركات السياحة مع شركات خدمات الطوافة

ويولي قطاع السياحة بأثره اهتماما كبيرا بالحج البري خاصة انه يخص البسطاء من عملاء شركات السياحة، فضلا عن الشركات هي الجهة الوحيدة بمصر التي تنظم هذا المستوى من الحج.

ووقع الاختيار علي شركة الطوافة المختصة بحجاج البري بعناية ودقة كبيرة من قبل لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وبناء على مواصفات دقيقة وضوابط صارمة تضمن كافة الخدمات التي يحتاجها حجاج البري.

وفازت شركة مشارق الماسية السعودية لخدمة الحجاج بعقد خدمة الحج السياحى البرى المصري وذلك بعد منافسة قوية للغاية مع عدة شركات طوافه سعودية أخرى سعت لفوز بخدمة هؤلاء الحجاج.

وتضمن التعاقد الذي تم توقيعه بمقر غرفة شركات السياحة كافة التفاصيل التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج هذا المستوى المهم بالحج السياحي.

تقديم الخدمات لحجاج البري بقرعة الحج السياحي

وقع التعاقد عن الجانب المصري وليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وعن الجانب السعودي وقع علي بن حسين بندقجي الرئيس التنفيذي لشركة مشارق الماسية، وتم التوقيع بحضور كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ويسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحضر من الجانب السعودي كل من الرئيس التنفيذي لشركة مشارق وليد محمد رشيدي، ومستشار عام الشركة محمود عقيل دمنهوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة بندر عبدالرحمن دمنهوري، وعضو مجلس إدارة الشركة عماد فيصل فطاني، ومدير قطاع إسكان المشاعر ياسر فؤاد بخاري ومدير إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي محمد محمود ميمني.

وتضمن التعاقد العديد من البنود التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج البري، ومنها النص على تطوير شامل لكافة خدمات ومخيمات الحج البري من حيث جودة المادة المصنوعة منها الخيام، وزيادة عدد المكيفات بها على أن تكون أجهزة حديثة مع توفير وسائل متعددة لتوليد الكهرباء للمخيمات تحسبا لانقطاعها المفاجئ، كما تم الاتفاق على توفير خدمات الإعاشة داخل تلك المخيمات بمستوى لا يقل عن الحج الاقتصادي السياحي من وجبات على مدار اليوم وتوفير أماكن وجبات ومشروبات ساخنة وباردة على مدار الساعة.

معالجة ضيق المساحة بالمشاعر في منى وعرفات

ونظرا لضيق المساحة الذي يعاني منه مشعر منى مما يتسبب في ضيق المساحات، فقد تم الاتفاق بالتعاقد على معالجة ضيق المساحة بمحاولة توفير مساحات لخدمات وزيادة الأماكن المخصصة لدورات المياه وتحسين جودة " الصوفا بيد " المخصصة لكل حاج وتوفير إعاشة وإقامة مريحة له طوال تواجده بالمخيمات، بجانب الاتفاق على توفير أماكن متميزة لمخيمات البري لتكون قريبة إلى حد ما من النفرة والجمرات مع زيادة أفراد الخدمات وانتشارهم بين الحجاج، ووضع خطة تفويج لحجاج البري طولا كافة تحركاتهم بالمشاعر المقدسة سواء بالنفرة أو للرجم أو للمغادرة إلى مكة المكرمة.

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