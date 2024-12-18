الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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مواعيد وإجراءات تنفيذ قرعة الحج السياحي

مناسك الحج
مناسك الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة عن توقيتات تنفيذ نظام القرعة الإلكترونية لـ قرعة الحج السياحي، والإجراءات الواجبة على الشركات تمهيدا لتفويج الحجاج إلى السعودية لأداء المناسك.
 

توقيتات تنفيذ قرعة الحج السياحي

 
وتضمنت التوقيتات التي حددتها وزارة السياحة والآثار بضوابط الحج السياحي التالي:
-  استمرار تسجيل أسماء المتقدمين للقرعة حتى 20 ديسمبر 2024
- إجراء القرعة العلنية لكافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة 23 ديسمبر 2024
- تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات المقدمة للحج 24 ديسمبر 2024
- بدء إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2025
 

واختتمت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات شركات السياحة للمشاركة في باقات الحج المباشر والمخصصة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بقرعة الحج أو  أداء مناسك الحج خلال آخر 5 سنوات.
 

طرح برامج وباقات الحج السياحي
 

وأوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يمكن لشركات السياحة الاشتراك في باقات الحج المباشر من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية موضحًا به العدد الذي ترغب الشركة في تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا، وذلك بحد أقصى اليوم الأربعاء.

 

معايير اختيار برامج وباقات الحج السياحي 
 

وكانت غرفة شركات السياحة  أعلنت عن توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة للمواطنين دون قيد أو شرط على المواطن وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج.

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