تفاصيل توقيع عقود الطوافة لقرعة الحج السياحي الاقتصادي

وقعت غرفة شركات السياحة عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الحج السياحى الاقتصادي الذي يمثل النسبة الأكبر من عدد تأشيرات الحج السياحي خلال العام الجاري.

عقد تقديم خدمات الطوافة لحجاج برامج الحج السياحى الاقتصادي

وحرصت الغرفة على اختيار أفضل العروض الفنية والمالية للشركات السعودية التي تقدمت للفوز بتنظيم الحج السياحى الاقتصادى، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة والشركات المنظمة للحج.



معايير لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات

وبناء على المعايير الصارمة والدقيقة التي وضعتها لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات لشركات الطوافة التي تخدم حجاج البرنامج الاقتصادي وبعد منافسة قوية مع عدة شركات طوافة، فازت شركة الراجحي للخدمات المساندة وهي إحدى الشركات السعودية المتخصصة في خدمة الحجاج، بخدمة حجاج السياحة لبرامج الاقتصادي، كما فازت الشركة ايضا بالتعاقد الخاص بخدمة حجاج الخمس نجوم الفاخر والتي يجري التجهيز للخدمات التي ستقدم لهذا المستوى.

وتضمن التعاقد بين الغرفة والشركة السعودية لخدمة حجاج برامج الاقتصادي عدة خدمات تقدم لأول مرة للحجاج المصريين والتي تعد أكثر تميزا بالنسبة لبرامج الحج الاقتصادي، كما تقرر أن يتم ترقية باقة الحج إلى الفئة " ب " لحجاج برامج الاقتصادي بدلا من الباقة " ج " التي كان يتم شراؤها المواسم الماضية، وذلك سعيا لتوفير خدمات أكثر تميزا هذا الموسم.



ووقع التعاقد عن الجانب المصري أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وعن الجانب السعودي وقع المهندس عبد الوهاب بن صالح الراجحي رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الراجحي، وتم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة وبحضور كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويسري السعودي ووليد خليل وشريف لطفي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومن الجانب السعودي أحمد سمير نائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الراجحي.



تفاصيل عقود الطوافة لحجاج قرعة الحج السياحي

وتضمن التعاقد النص على التزام الشركة السعودية بتقديم عدة خدمات متميزة تضمن تميز وراحة حجاج الاقتصادي من بينها تطوير مخيمات الاقتصادي بشكل شامل، ونقلها من المكان الذي كان مخصصا لها الموسم الماضي إلى الأماكن التي كانت مخصصة لحج الخمس نجوم لتكون أكثر قربا من جسر الجمرات، كما تم الاتفاق على أن تكون المخيمات من مادة متميزة مقاومة للحرائق وقريبة من نفرة الحجاج بعرفات وجسر الجمرات بمنى.

كما نص الاتفاق كذلك بين الجانبين على أن تحتوي مخيمات حجاج الإقتصادي على خدمات متميزة تقدم لأول مرة منها المأكولات على مدار اليوم بالمشاعر المقدسة وليس الاكتفاء فقط بالوجبات المقررة بالعقد مع توفير العصائر والمشروبات الساخنة والباردة على مدار اليوم والاتفاق على أن تضم المخيمات اجهزة تكييف حديثة مع توفير كافة السبل للاصلاح الفوري لأي أعطال تطرأ على تلك الأجهزة مع زيادة عدد الثلاجات والمبردات والمراوح.



ونظرا لزيادة أعداد الحج الإقتصادي وعملا على راحة الحجاج فقد تم الاتفاق مع الشركة السعودية على زيادة عدد دورات المياه مع توفير ما يعرف بدورات المياه المتحركة توفيرا للمساحة ولإراحة الحجاج مع توفير كافة سبل الراحة للحجاج الذين يقيمون في المخيمات في مشعر منى من وسائل نوم وإعاشة مريحة وزيادة عدد الأفراد المخصصين لخدمة الحجاج.

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