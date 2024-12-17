8 شروط للمشاركة بقرعة الحج السياحي 2025

حددت وزارة السياحة والآثار عدة شروط في المواطنين الراغبين بالمشاركة في قرعة الحج السياحي موسم 2025، والتي تضمن فوز الراغبين في عمل مناسك الحج.

شروط التقدم لقرعة الحج السياحي

وتضمنت الشروط التي حددتها وزارة السياحة لقبول المواطنين بـ قرعة الحج السياحي والآثار كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم للحج عن 25 عامًا (رجال وسيدات) ميلاديا

يسمح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارا من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم

الحصول على أي تطعيمات أخرى تقرها وزارة الصحة المصرية أو الجانب السعودي

ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ 19 فبراير 2025

ألا يقل عمر المرافق لمقدم الطلب عن 12 عاما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة

عدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة

إحضار صورة من شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الأنفلونزا الموسمية للذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا

وجود بطاقة رقم قومي سارية

وتختتم وزارة السياحة والآثار في الـ 20 من ديسمبر الجاري تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ، من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارًا من 20 نوفمبر الماضي، ولمدة شهر تنتهي في 20 من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

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