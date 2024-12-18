ما حقيقة السماح لغيرالفائزين في حج قرعة "الداخلية"بالتسجيل في الحج السياحي ؟

كشفت غرفة شركات السياحة حقيقة ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن السماح للمواطنين الذين لم يفوزوا في قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية بالتقدم لقرعة الحج السياحي، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له.

حقيقة السماح لمن لم يصبه الفوز بالقرعة

وأضافت غرفة شركات السياحة أن قرارات اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء اتخذت قرارا تنظيمية منذ عدة سنوات من بينها عدم جواز تقديم المواطن إلا لجهة واحدة فقط " الداخلية أو السياحة او التضامن "، مشيرة إلي أن هذه القرارات مازالت سارية حتي الآن ولم تتغير.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي

وأكدت الغرفة أن آخر موعد للتقديم ل الحج السياحي يوم ٢٠ ديسمبر الحالي، وسيتم استبعاد اي مواطن سبق تقديمه الي احدى الجهات المنظمة للحج حتى ولو لم يصبه الدور في تلك الجهة علي أن تجري القرعة علي من ينطبق عليهم الشروط في موعدها الاثنين المقبل.



وتهيب الغرفة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، كما تهيب بشركات السياحة المنظمة للحج بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

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