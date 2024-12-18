الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 8 شركات سياحية ومكاتب  بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 8 شركات سياحية
ضبط 8 شركات سياحية بدون ترخيص

تواصل  أجهزة وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"  والتى أسفرت عن ضبط 8 شركات ومكتب خلال 24 ساعة الأخيرة.

شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام قيام ( 6 شركات،  2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

 

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات والمكاتب  - صور جوازات سفر لأجانب – تذاكر طيران – مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة – دفاتر إيصالات استلام نقدية – برامج عمرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

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