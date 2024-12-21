أقوال والدة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته بالمطرية

استمعت نيابة المطرية لأقوال والدة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته في منطقة المطرية.

وقالت والدة الشاب المتوفى إن نجلها كان صاحب تاريخ مرضي في السكر ويتلقى علاجه بانتظام.

وأضافت أن نجلها يوم الواقعة دخل غرفته ونام وعندما دخلت لإفاقته وجدته متوفى متأثرا بغيبوبة سكر ولم تتهم أحدا جنائيا ولم تشتبه في أحد.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه توفي نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أفقدته حياته.



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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