التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته بالمطرية

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته في منطقة المطرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبعد الكشف على جثة المتوفى تبين أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بغيبوبة سكر أفقدته حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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