تشكيل فريق بحثي لكشف هوية جثة مجهولة بـ 15 مايو

تكثف مباحث قسم شرطة 15 مايو جهودها لتحديد هوية جثة رجل مجهول الهوية، مصابًا بكسور وتهشمًا في أجزاء من جسده، جراء تعرضه لحادث سير أثناء عبوره الطريق الإقليمي اتجاه العين السخنة.

كما يقوم فريق من المباحث بفحص كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان لضبط المتهم مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة 15 مايو ، تلقى بلاغًا من هيئة الإسعاف، بوجود متوفى إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي اتجاه السخنة قبل النفق غير الممهد بحوالي ٣ كيلومترات.

من خلال الفحص تبين أنه رجل مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، وبه إصابات عبارة عن تهشم بالجزء السفلي الأيمن والأيسر وكسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالوجه والجثمان في حالة تيبس، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء عبوره نهر الطريق، وتحفظت قوات الأمن على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

التحفظ على سائقي سيارتين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

وكانت الأجهزة الأمنية تحفظت على قائدي سيارتين وقع بينهما حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتسبب في إصابة 4 أشخاص، وشلل مروري على الطريق.

وقامت الخدمات المرورية رفع حطام حادث تصادم سيارتين، وفك الزحام المروري أمام قائدي المركبات، بالطريق الذي أصيب بشلل مروري بسبب الحادث.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الإسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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