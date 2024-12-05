محافظ الأقصر يبحث تطوير المناطق الأثرية والاستفادة من ظاهرة تعامد الشمس

بحث المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، خطط تطوير المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار.

الأقصر تناقش أعمال البعثات الأجنبية بالمواقع الأثرية

وناقش المحافظ خلال اللقاء الذي عقده مع مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، آخر المستجدات في أعمال تطوير المناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي، بالإضافة الي مستحدثات أعمال الترميم وأعمال البعثات الأجنبية العاملة في المناطق الأثرية بالأقصر وما تم الوصول إليه من الاكتشافات الأثرية.

تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل الاستفادة من الفاعليات الأثرية والسياحية والإعداد الجيد لفاعلية تعامد الشمس على مجمع معابد الكرنك الشهر الجاري.

إتجاه لاستغلال المدامود والطود وأرمنت سياحيًا في الأقصر

ووجه المحافظ بحسن استغلال المناطق الأثرية في المدامود والطود وأرمنت مشيدًا بجهود وزارة السياحة والآثار في تطوير المناطق الأثرية وتركيب البوابات الإلكترونية وتحديث نظام التذاكر والدفع الإلكتروني.

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته الأخيرة للأقصر والتي وجه خلالها بتطوير مدينة إسنا واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة المحيطة بالمعبد، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي والإستفادة منه في جذب السائحين والتسويق والترويج لمعالم المحافظة الأثرية والسياحية.

وشهد اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر عماد عامر مسؤول العلاقات العامة بآثار الأقصر.

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