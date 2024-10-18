الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يشدد على مواجهة استغلال المواطنين داخل مواقف السيارات (صور)

مواقف سيارات الأجرة،فيتو
مواقف سيارات الأجرة،فيتو

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء اليوم انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود والمخابز البلدية مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ستقوم بالتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين داخل سيارات الأجرة والسرفيس وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون. 

متابعة الحملة الميكانيكية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية

محافظ الشرقية: التصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين بمواقف سيارات الأجرة 

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على المواقف والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفة بأماكن واضحة أمام الركاب لمنع استغلالهم..وكذلك المرور على محطات الوقود والمخابز البلدية للتأكد من  إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على غير الملتزمين. 

إنتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة،فيتو
انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة،فيتو


المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار 

ومنذ الصباح الباكر وخلال العطلات الرسمية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والالتزام بالأسعار المعلنة، فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين الاستهلاكية. 
 

إنتظام سير العمل بمحطات الوقود،فيتو
إنتظام سير العمل بمحطات الوقود،فيتو

غرفة عمليات المحافظة

وأكد محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أي مواقف طارئة عقب ارتفاع اسعار المواد البترولية، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وذلك من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

موقف سيارات الاجرة،فيتو
موقف سيارات الاجرة،فيتو
محطات الوقود،فيتو
محطات الوقود،فيتو

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي  " البنزين  95  بسعر 17 جنيه للتر، البنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، البنزين  80 بسعر 13.75 جنيه للتــــــر، الســولار بسعر 13.50 جنيه للتر، والكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسعارالبترول الان اسعار تعريفة الركوب وزارة البترول والثروة المعدنية اخبارمحافظة الشرقية اخبارمحافظة الشرقية اليوم

مواد متعلقة

السيسي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز المشروعات المصرية الطموحة

تُذكرنا بغزة.. حصيلة كارثية للعدوان الإسرائيلي على لبنان (إنفوجراف)

بيراميدز يخوض أولى تدريباته بأبوظبي اليوم استعدادا للزمالك

تفاصيل شخصية إنجي المقدم في وتر حساس

تصل لـ 17 جنيها، تعريفة أتوبيسات النقل العام والجماعي بعد زيادتها

محافظ المنوفية يوجه بإلزام السائقين بوضع ملصقات التسعيرة الجديدة

ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالقليوبية

نص كلمة الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية