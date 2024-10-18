محافظ الشرقية يشدد على مواجهة استغلال المواطنين داخل مواقف السيارات (صور)

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء اليوم انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود والمخابز البلدية مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ستقوم بالتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين داخل سيارات الأجرة والسرفيس وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

محافظ الشرقية: التصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين بمواقف سيارات الأجرة

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على المواقف والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفة بأماكن واضحة أمام الركاب لمنع استغلالهم..وكذلك المرور على محطات الوقود والمخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة،فيتو



المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار

ومنذ الصباح الباكر وخلال العطلات الرسمية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والالتزام بالأسعار المعلنة، فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين الاستهلاكية.



إنتظام سير العمل بمحطات الوقود،فيتو

غرفة عمليات المحافظة

وأكد محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أي مواقف طارئة عقب ارتفاع اسعار المواد البترولية، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وذلك من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

موقف سيارات الاجرة،فيتو

محطات الوقود،فيتو

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 بسعر 17 جنيه للتر، البنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، البنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتــــــر، الســولار بسعر 13.50 جنيه للتر، والكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

