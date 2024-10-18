الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية: إجراءات رادعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة الرسمية

الأشمونى من داخل
الأشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية،فيتو

 تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وعبر خاصية الفيديو كونفرانس، سير وانتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية بالمحافظة.

تعريفة المواصلات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية

التزام أصحاب السيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس 

 وذلك للإطمئنان على إلتزام أصحاب السيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وهشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو
الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو

 أكد محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديري إدارات التموين الفرعية بالمرور على محطات الوقود  مديري التأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي وذلك حفاظًا على حقوق الدولة.

الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو1
الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو1

تكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود

أوضح محافظ الشرقية أنه أعطى تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة المرور ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإلتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته المحافظة.

الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو2
الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو2

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة العمل داخل مواقف السيارات العمومية على مدار الساعة والتأكد من تركيب لوحات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب مؤكدًا أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة واستغلال المواطنين.

الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو3
الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو3

 لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

 يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت زيادة سعر المواد البترولية بما يتماشى مع الأسعار العالمية ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 13.75 جنيه لسعر لتر بنزين 80 و15.25 جنيه لسعر لتر بنزين 92 و17 جنيها لسعر لتر بنزين 95 فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيه.

الاشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو4
الأشمونى من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ،فيتو4

 

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