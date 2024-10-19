محافظ الشرقية يُفاجئ مواقف سيارات الأجرة العمومية بمدينة الزقازيق

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك للاطمئنان على التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب اعتمادها من المحافظة

قرار لجنة تسعير المواد البترولية

وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

المحافظ التقى بالمواطنين لمعرفة مدى التزام السائقية

إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف وإستفسر منهم عن مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مشددًا على سائقي سيارات الأجرة بالإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية.

تكثيف اعمال النظافة المستمرة بالمواقف

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإستمرار تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج الموقف لإضفاء لمسة جمالية وحضارية أمام المواطنين مع إلزام السائقين بوضع ملصق على سياراتهم موضح به الأجرة المقررة وخط السير وعدد الركاب مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

مراجعة موقف المحال التجارية بالمواقف

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمراجعة موقف المحال التجارية غير المستغلة بالموقف وإختيار أنسب الطرق لتشغيلها والإستفادة منها في تحقيق المصلحة العامة للسائقين ولقاطني المنطقة.

تكثيف الحملات الرقابية على السيارات

وخلال جولته التفقدية داخل الموقف أعطى محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مباحث المرور بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات وإلزام السائقين بخط السير الممنوح لهم والتأكد من عدم قيام سائقي سيارات السرفيس داخل المدن بتقطيع الخطوط واستغلال المواطنين.

متابعة حركة السيارات

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام حركة السيارات بمجمع مواقف شمال الشرقية ( ههيا وأبو كبير وفاقوس وكفر صقر وأولاد صقر والحسينية وصان الحجر) بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق

الاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب

وذلك للإطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالموقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب،

اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب.

تكليف السكرتير المساعدبمراجعة تراخيص السيارات

كلف المحافظ السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق بمراجعة التراخيص الممنوحة للأكشاك المقامة بالمنطقة والمحيطة بالموقف وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وكذلك

رفع الاشغالات لفتح الطرق

بالاضافة الى رفع الإشغالات لفتح الطرق أمام حركة السيارات والمارة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.

تنظيم دخول وخروج السارات الى المواقف

كما كلف المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف بالإشراف على أعمال تنظيم حركة دخول وخروج السيارات من وإلى الموقف لعدم تعطيل الطريق وخلق السيولة المرورية بالمنطقة والتنسيق مع رئيس مباحث المرور للتصدي على ظاهرة المواقف العشوائية والقضاء على ظاهرة تحميل الركاب من خارج الموقف.

الاستفسار عن الاجرة من المواطنين

إستفسر المحافظ من الركاب عن مدى إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة مؤكدًا على ضرورة عدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فورًا من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة) والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

لقاد عدد من المواطنين المتواجدين بالمواقف

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستمع لمشكلاتهم موجها الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها فورا قائلًا" نعمل لصالح المواطن ونسعي لتلبية كافة إحتياجاته في إطار الموارد المتاحة".

مرافقوا المحافظ فى جولته

رافق المحافظ في الجولة محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، ونائب المستشار العسكري، والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المروروالمحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ