أسباب ومضاعفات شلل المعدة، وكيف تعالج الأعراض بطرق طبيعية؟

في حالة شلل المعدة، لا تعمل العضلات التي تنقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بشكل فعال، ويستغرق الطعام وقتًا طويلًا للمرور عبر الجهاز الهضمي، وقد يؤدي ذلك إلى القيء وأعراض أخرى.

ويحدث ذلك عندما لا تعمل تقلصات المعدة التي تحدث بشكل طبيعي بشكل صحيح، ويُعرف أحيانًا باسم شلل المعدة.

أثناء الهضم، تساعد تقلصات المعدة في نقل الطعام المهضوم جزئيًا من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ثم يحدث المزيد من الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، في الأشخاص المصابين بشلل المعدة، لا يحدث هذا بشكل صحيح.

يتداخل هذا التغيير مع كيفية إفراغ المعدة، ويمكن أن تؤدي الحالة إلى الغثيان والقيء وارتفاع نسبة السكر في الدم واضطرابات التغذية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أسباب شلل المعدة

يمكن أن تكون أعراض شلل المعدة خفيفة أو شديدة.

وقد يكون السبب غير معروف في بعض الحالات، ولكن هناك عوامل معينة يمكن أن تزيد من المخاطر، وتشمل هذه:

تلف العصب المبهم أو الجراحة

مرض السكري غير المنضبط

بعض الأدوية أو العقاقير، مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، وحاصرات قنوات الكالسيوم، والكلونيدين، ومنشطات الدوبامين، والليثيوم، والنيكوتين، والبروجسترون

حالات مثل مرض باركنسون، والتصلب المتعدد، والداء النشواني، والتصلب الجلدي

جراحة المعدة

العدوى الفيروسية

العلاجات الطبية مثل العلاج الإشعاعي

قصور الغدة الدرقية

بعض الاضطرابات النفسية

اضطرابات الأكل

السرطان

العلاج الكيميائي

استخدام أدوية تسكين الآلام، مثل الكودايين

الأدوية المضادة للكولين، والتي تمنع الإشارات العصبية

في بعض الأحيان، يكون سبب شلل المعدة غير معروف، ويشار إلى هذه الحالات باسم شلل المعدة مجهول السبب، وتشمل النساء الشابات ومتوسطات العمر الأكثر عرضة للإصابة بشلل المعدة مجهول السبب.

أعراض شلل المعدة

تتضمن أعراض شلل المعدة ما يلي:

حرقة المعدة أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

الغثيان أو القيء بسبب الطعام غير المهضوم

الشعور بالشبع قبل الأوان

انتفاخ المعدة أو الألم

انخفاض الشهية

فقدان الوزن بسبب تناول سعرات حرارية منخفضة

غالبًا ما تتفاقم الأعراض بتناول الأطعمة الصلبة والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالألياف أو شرب المشروبات الغنية بالدهون أو الغازية.

مضاعفات شلل المعدة

شلل المعدة ليس حالة طبية غير مريحة فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا مجموعة متنوعة من المضاعفات.

تتضمن هذه المضاعفات:

الجفاف الشديد بسبب القيء

سوء التغذية نتيجة سوء الامتصاص

اضطرابات سكر الدم

الأطعمة الصلبة غير المهضومة التي يمكن أن تشكل كتلة صلبة، والتي يمكن أن تهدد الحياة في بعض الأحيان

فرط نمو البكتيريا في المعدة بسبب الطعام غير المهضوم

انخفاض جودة الحياة

العلاجات الطبيعية لشلل المعدة

قد توفر العلاجات البديلة الراحة لبعض الأشخاص.

وتشمل هذه العلاجات الوخز بالإبر، والضغط بالإبر، والتغذية الراجعة الحيوية، والعلاج بالتنويم المغناطيسي، واستخدام الزنجبيل، وتطبيق الأدوية المضادة للغثيان على الجلد.

نصائح غذائية لشلل المعدة

تعد التعديلات الغذائية مهمة للأشخاص الذين يعانون من شلل المعدة، ويمكن أن تشمل الخطوات التي يجب اتخاذها:

وجبات صغيرة ومتكررة

تجنب الفواكه والخضروات النيئة أو غير المطبوخة

تجنب الفواكه والخضروات الغنية بالألياف

تناول الأطعمة السائلة مثل الحساء أو الأطعمة المهروسة

تناول الأطعمة قليلة الدهون

شرب الماء أثناء الوجبات

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بعد الوجبات، مثل المشي

تجنب المشروبات الغازية والتدخين والكحول

عدم الاستلقاء في غضون ساعتين بعد الأكل

قد تساعد التغييرات الصغيرة في النظام الغذائي، مثل تناول الحساء، الأشخاص الذين يعانون من شلل المعدة.

علاج شلل المعدة

غالبًا ما يتضمن العلاج معالجة السبب الكامن وراء شلل المعدة، وبعض العلاجات الطبية التي يمكن أن تخفف الأعراض، على سبيل المثال، عن طريق مساعدة المعدة على التفريغ.

الأدوية المضادة للغثيان، مثل بروكلوربيرازين، وديفينهيدرامين، وثيثيلبيرازين، أو أوندانسيترون

الأدوية التي تزيد من تقلصات المعدة مثل ميتوكلوبراميد

قد يوصى بالمضادات الحيوية مثل الإريثروميسين

الحقن بمادة توكسين البوتولينوم (البوتوكس)

التحفيز الكهربائي للمعدة، وهو إجراء جراحي يتم فيه توصيل أقطاب كهربائية بالمعدة لتحفيز الانقباضات

وقد تكون أنابيب التغذية أو أشكال التغذية الوريدية مطلوبة في بعض الحالات

إذا كان شخص ما يعتقد أنه يعاني من أعراض شلل المعدة، فيجب عليه التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به للتقييم والعلاج.

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