الآثار الجانبية لحقن التخسيس، كيف يمكن تفادي شلل الأمعاء؟

يتساءل العديد من مرضى السمنة بالذات، عن أضرار حقن التخسيس، بعد إصابة عدد من الفنانين والشخصيات العامة بآثار جانبية؛ منها "شلل المعدة"، و"شلل الأمعاء".

الدكتور السيد غنيمي استشاري السكر والغدد الصماء، وعضو الجمعية الأمريكية للسكر والغدد الصماء، يجيب عن هذه التساؤلات، موضحا أنه منذ بدايات العام الماضي 2023، كانت إبر (Mounjaro) أحدث دواء في الولايات المتحدة، في هذا الوقت، وبالطبع كأي دواء له مميزات وله أعراض جانبية.. ويقوم البعض بجلب هذه الحقن من الولايات المتحدة؛ لأنها غير موجودة في مصر.

ويجيب عن كافة التساؤلات في السطور التالية:

- ما هي حقن مونجارو؟

* هي حقن أسبوعية تحتوي على مادة terizepatide التي تستخدم لعلاج السكر من النوع الثاني، وكذلك لمرضى السمنة لإنقاص الوزن.

هل حقن (Mounjaro) آمنة على القلب؟

- هل حقن (Mounjaro) آمنة على القلب؟

* حصلت على موافقة FDA، وهذه الموافقة لا يحصل عليها الدواء إلا بعد التأكد من أنه آمن على القلب، بل هي مفيدة لمرضى السكر الذين يعانون من مشاكل بالقلب، حيث تمنع من تكرار جلطات القلب والمخ.

- هل فعلا (Mounjaro) تنقص الوزن؟

* يمكنه إنقاص الوزن بنسبة تصل إلى 23% بعد ثلاثة أشهر على الأقل، ولذلك يعد بديلًا ناجحا لتكميم المعدة، يستخدم في علاج السكر، وكذلك السمنة المفرطة.

- هل يمكن لمرضى السمنة استخدامها؟

* مادة terizepatide الموجودة في المونجارو تمت الموافقة على استخدامها في علاج السمنة، ولكن zepbound هو اسم دواء انقاص الوزن لمرضى السمنة يعني مادة terizepatide يمكن استخدامها لعلاج السكر من النوع الثاني، وكذلك السمنة لكن تحت أسماء مختلفة.

تأثير الحقنة على الجهاز الهضمي

- ما هو تأثير الحقنة على الجهاز الهضمي؟ وهل تسبب حقن (Mounjaro) شلل الأمعاء؟

* في بداية العلاج تؤدي الحقنة إلى الشعور بالغثيان، وأحيانا الترجيع لذلك ينصح بـ:

1- استخدام جرعات صغيرة في البداية، ثم زيادة الجرعة بالتدريج.

2- عند الأكل يُنصح بوجبات صغيرة متعددة.

3- البعد عن الوجبات الغنية بالزيوت أو الدهون تجنبا للغثيان والترجيع.

هذه الحقن تُبطئ حركة المعدة والأمعاء، وقد تؤدي في حالات نادرة جدًّا إلى الشلل المؤقت لحركة المعدة، وخاصة عند مرضى السكر من النوع الأول المصابين بالتهاب الأعصاب، وخاصة أعصاب الجهاز الهضمي، ولتجنب ذلك تستخدم بجرعات قليلة في البداية ثم زيادة الجرعة بالتدريج، وكذلك المتابعة مع الطبيب لاكتشاف أي أعراض مبكرة، حيث إنه في بعض الحالات يتم تأجيل زيادة الجرعة، وفي بعض المرضى إذا كان هناك غثيان شديد وترجيع يمكن إنقاص الجرعة، وفي بعض الحالات النادرة يمكن وقف العلاج تجنبا لحدوث شلل الأمعاء.

شلل الأمعاء

- ما السبب في شكوى بعض الحالات من شلل الأمعاء؟

* العديد من الحالات تستخدم العلاج للأسف دون إشراف طبي متخصص.. بسبب الرغبة في إنقاص الوزن بسرعة، وبالتالي يستخدم المريض جرعات كبيرة من البداية ولا يتدرج في الاستخدام.

- هل تُسبب هذه الحقن سرطان الغدة الدرقية؟

* في حالة وجود سرطان في الغدة الدرقية حتى لو تم علاجه لاينصح باستخدامها، حيث لوحظ في حيوانات التجارب حدوث نوع من سرطان الغدة الدرقية، اسمه Medullary Cell Carcinoma، وهو نوع نادر جدًّا من سرطانات الغدة الدرقية، ولكن لم تسجل حالات بين البشر؛ لذا فهناك تحذير بضرورة عدم استخدام هذه الحقن لعلاج هؤلاءالمرضى

وطبعا قبل الاستخدام لابد من فحص الغدة الدرقية لاستبعاد وجود نتوءات بها والتأكد في حالة وجود هذه النتوءات من أنها حميدة.

مرضى كسل الغدة الدرقية

- هل يمكن استخدام حقن (Mounjaro) لمرضى كسل الغدة الدرقية؟

* نعم، لكن في البداية يجب ضبط علاج الغدة الدرقية، ثم بعد ذلك متابعة وظائف الغدة الدرقية شهريا لأنه مع نقصان الوزن نقلل جرعة علاج الغدة الدرقية.

- هل تُسبب هذه حقن (Mounjaro) سرطان البنكرياس؟

* لا تُسبب حقن (Mounjaro) سرطان البنكرياس، لكنها تسبب في بعض الحالات التهاب البنكرياس، ويتم وقفها في هذه الحالة؛ لذلك المتابعة مع الطبيب مهمة جدا لاكتشاف التهاب البنكرياس مبكرا في حالة حدوثه ووقف العلاج.

فقدان الدهون وجزء من العضلات

- هل تؤدي حقن (Mounjaro) إلى فقدان الدهون؟

* نعم تؤدي إلى فقدان الدهون وللأسف جزء من العضلات، ولتجنب فقدان العضلات ينصح بزيادة تناول كمية البروتينات وممارسة الرياضة.

ويختتم الدكتور السيد غنيمي، قائلا: لذلك ننصح باستخدام الدواء فقط تحت إشراف طبيب السكر والغدد الصماء المختص.



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