على متنها بحارة مصريون، سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش

أعلن مكتب النيابة العامة الروسي للنقل الجنوبي، أن السفينة "جام إكسبرس" أرسلت إشارة استغاثة في مضيق كيرتش.

سفينة ترسل إشارة استغاثة في مضيق كيرتش

وجاء في بيان النيابة الروسية: "نحن نراقب أمن وسلامة الملاحة فيما يتعلق بإرسال إشارة استغاثة من قبل سفينة جام إكسبريس في مضيق كيرتش".

هوية ركاب السفينة جام إكسبرس

وأشار بيان النيابة الروسية، إلى أن السلطات تقوم بمراقبة أم وسلامة أفراد الطاقم.

وأوضح البيان، أن هناك 16 بحارا من سوريا ومصر على متن السفينة، وترفع علم غينيا بيساو.

موقع مضيق كيرتش طريقا ملاحيا مهما

مضيق كيرتش يقع في أوروبا الشرقية، بين شبه جزيرة كيرتش غربا، وشبه جزيرة تامان الروسية شرقا، ويربط البحر الأسود ببحر آزوف، ويشكّل حلقة وصل حيوية في السلسلة التي تربط بحر قزوين والقلب القاري بالبحر المتوسط والمحيطات المفتوحة.

يعد مضيق كيرتش طريقا ملاحيا مهما، ويشكل حلقة وصل حيوية في السلسلة التي تربط بحر قزوين والقلب القاري بالبحر المتوسط، فمن جهة، يتصل بحر آزوف ببحر قزوين عبر نهر الدون وقناة فولغا-دون ونهر الفولغا، ومن الجهة الأخرى يتصل بالبحر الأسود وما وراءه عبر مضيق كيرتش.

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