حملة أمنية تضبط 7 تجار مخدرات و3 قطع سلاح ناري في دمياط

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 14 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة ( 7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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