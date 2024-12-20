المهن السينمائية تلغي تفويض مرتضى منصور في الدفاع عن عمر زهران

قررت نقابة المهن السينمائية، إلغاء تفويض مرتضى في الدفاع عن عمر زهران وتعيين محامٍ آخر.

وأرسلت نقابة المهن السينمائية، خطابا إلى المستشار مرتضى منصور نصه: “بعد التحية بتاريخ 2-12-2024 أوكلت النقابة إلى أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح وذلك للدفاع عن المخرج عمر زهران - في أول درجة من درجتي التقاضي، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ صدر الحكم على المخرج الزميل عمر زهران - وتحددت جلسه ٢٠٢٤/١٢/٢٥ لنظر الاستئناف، وبهذا أصبحنا أمام مرحلة جديدة ودرجة أخرى من درجات التقاضي، ونظرًا لأن أثر الوكالة الصادرة من النقابة للدفاع أمام المحكمة قد انتهى بصدور حكم أول درجة، وحيث إن المخرج عمر زهران - قد أوكل إلى مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف”.

“وتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن السينمائية تتعامل في هذا الأمر بموجب ما يمليه عليها القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ولائحتها الداخلية بمساواة تامة بين جميع أعضائها، أما أحكام الوكالة والدفاع أمام القضاء الجنائي، فإن ما يحكمها هو قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتشير النقابة إلى أن خالد فؤاد حافظ المستشار القانوني للنقابة وسيحضر ممثلًا للنقابة في مرحلة الاستئناف”.

وكانت محكمة مستأنف الجيزة، قد حددت 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

وشهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبًا، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).. وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.

وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة امس

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.

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