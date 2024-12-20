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خارج الحدود

مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا بضربة أمريكية استهدفته في دير الزور

مقاتلات أمريكية،
مقاتلات أمريكية، فيتو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، مقتل زعيم  تنظيم داعش أبو يوسف بضربة أمريكية في دير الزور بسوريا.

وفد أمريكي في سوريا 

يأتي ذلك بالتزامن مع تواجد وفد أمريكي في العاصمة السورية دمشق للقاء القيادة الجديدة في سوريا، ومناقشة عدد من الملفات أبرزها العقوبات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل الوفد الأمريكي إلى مقر إقامة أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

 وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم، بأن الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف الإعلام السوري: "الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة رفع العقوبات ومن بينها قانون قيصر".

وصول وفد أمريكي إلى مقر إقامة الجولاني في دمشق

 وذكرت فايننشال تايمز، في تقرير أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو  بايدن سيرسل دبلوماسيين كبار إلى دمشق للقاء القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شروط بلاده لتقديم الدعم لسوريا خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت شبكة إن بي سي، في تقرير، أمس الخميس، قوله: لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب.

 

شروط أمريكا للاعتراف بسلطة سوريا الجديدة 

وقال أنتوني بلينكن في حديثه مع شبكة إن بي سي: "إن الجولاني قال أشياء إيجابية للغاية لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله على الأرض".
 

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سوريا داعش دير الزور الجولاني

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