الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

نفذها بالحرف قبل وقوع كارثة، 8 طرق تحميك من حرائق الدفايات وتسريب الغاز

طرق الوقاية من الحرائق
طرق الوقاية من الحرائق بسبب الدفايات، فيتو

تكررت مؤخرًا خاصة مع دخول فصل الشتاء حوادث حرائق بعض الشقق السكنية بسبب استخدام أصحابها  الدفايات سواء الكهرباء أو الزيت أو بسبب تسريب الغاز.

وترصد فيتو لقرائها، خلال السطور التالية طرق الوقاية من الحرائق أثناء استخدام أدوات التدفئة خاصة الدفايات ووسائل الحماية من منع تسرب الغاز القاتل في التقرير التالي: 

 

طرق الوقاية من الحرائق

- غلق المدفأة قبل الذهاب للنوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة

-لا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء كافة الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أي رائحة للغاز.

-تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائي، خاصة في حال تواجد أجهزة في المنزل تعمل بالغاز.

-منع استخدام دفايات سواء الكهرباء أو الزيت لساعات عديدة منعًا لانصهار الأدوات الكهربائية الخاصة بها واشتعال النيران في المكان.

- لا تضع العطور بالقرب من المدفأة لعدم حدوث حريق بداخلها بسبب تواجد الكحوليات فى العطور وهى قابلة للاشتعال.

 

- في معظم الأحيان، يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، ولكن هذا خطر للغاية لا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.

 

- من الضرورى للغاية، التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقى للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس، وعدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز ثانى أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدي إلى الموت.

 

- لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها عليها لأن هذا أمر خطر، يلجأ البعض إلى وضع ملابسه فوق المدفأة لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة في عمل حريق، وعليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

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حرائق الدفايات فيتو

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