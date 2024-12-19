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ضبط منتحل صفة طبيب في الفيوم

مديرية الصحة والسكان
مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، فيتو

 تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الرقابة التموينية، وهيئة الدواء المصرية من ضبط أحد الأشخاص يقوم بانتحال صفة طبيب ويزاول المهنة بدون الحصول على ترخيص وبعمل بمنشأة غير مرخصة، وكان بحوزته 51 مستحضر دواء، ومكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد وموصي بإعدامها، وتم تسليم المتهم والمضبوطات لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

 

حملات مراقبة الاغذية

 كما كانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، شنت حملة على المحال والمطاعم والمصانع التي تعمل في مجال الأغذية، وأسفرت عن التحفظ على مصنع لمنتجات الألبان، غير مرخص، وغير مستوفى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمصانع.

 

محتويات مصنع الفيوم غير مدون عليها علامات تجارية 

 وقال مختار حسين مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنه تم سحب عينات من الألبان الموجودة ومنتجات المصنع، وهي 3 أطنان منتجات ألبان غير مدون عليها بيانات أو علامات تجارية أو تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية.

وتم تحرير محضر جنح صحية طبقا للقرار 96 و97 لسنة 67 والمعدل بالقرار 243 لسنة 2016، وجار إخطار مركز شرطة إطسا، للعرض على النيابة العامة، وغلق المصنع، لحين صدور قرار من النيابة المختصة.

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عقوبة إدارة منشأة صناعية بدون ترخيص

  ينص القانون على أن من يدير منشأة صناعية محكوما بإغلاقها، أو إزالتها، أو جرى غلقها، أو ضبطها، أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

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