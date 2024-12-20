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محافظات

مصرع طفلة سقطت من سطح منزلها في الفيوم

مستشفي سنورس المرمزي،
مستشفي سنورس المرمزي، فيتو

لقيت طفلة في الفيوم مصرعها، إثر سقوطها من سطح منزل أسرتها، بقرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس، أثناء لهوها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي،  تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتلقي بلاغ من " ع.م " ومقيم بقرية "نقاليفة" بمركز سنورس، بسقوط ابنته "منة الله  "10 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية من سطح منزله، أثناء لهوها، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

معاينة موقع الحادث وتطوير سؤال والدي الضحية

وانتقلت قوة من وحدة البحث الجنائي بالمركز،  وبالفحص وسؤال والدتها، قررت أنه أثناء لهو نجلتها فوق سطح المنزل، اختل توازنها وانزلقت قدميها، وسقطت من سطح المنزل، ما أدى إلى مصرعها في الحال، ولم يتهم والديها احد،  أو يشتبها في الوفاة جنائيًّا، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة، أكد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة، بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

 

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