زحام شديد خلال افتتاح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية مسجد البحر الصغير (صور)

دخل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مسجد "البحر الصغير" بقرية البجلات مركز منية النصر. من أسفل شريط الافتتاح ولم يقفا لقصه في أولى مراسم افتتاح المسجد نتيجة التزاحم.

ورفع شريط الافتتاح محافظ الدقهلية والناب سيد سمير ليتمكن وزير الأوقاف من الدخول بدون قص الشريط يخلفه المحافظ والنائب نتيجة تدافع وتزاحم المواطنين.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم بديوان عام المحافظة.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة،والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،والنائب السيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، افتتاح مسجد "البحر الصغير" بقرية البجلات مركز منية النصر.

وزير الأوقاف واحد من رجال الدين الإسلامي المشهود لهم بالعلم

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف والمرافقين له معربًا عن تقديره لزيارته محافظة الدقهلية، وأكد أن وزير الأوقاف واحد من رجال الدين الإسلامي المشهود لهم بالعلم والمعرفة والثقافة وله بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي، كما أن له جهود كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف.

دور أئمة المساجد في نشر الوعي

وأشاد بدور أئمة المساجد في نشر الوعى وتعاليم الدين الصحيح خاصة بين الشباب، ودحر الأفكار المتطرفة بإتباع كتاب الله عز وجل وسنته النبوية الشريفة.

المجتمع المدني بالدقهلية الذى يضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية

وثمن "مرزوق" جهود وزير الأوقاف والدور الملموس للوزارة في بناء وتطوير المساجد، ومشيدًا بالجهود المتميزة من المجتمع المدني بالدقهلية الذى يضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية وعلى رأسها بناء المساجد، مؤكدًا أن أبناء الدقهلية يتسابقون في عمل الخير والمشاركة في المشروعات الخدمية ومبادرتهم للتبرع في مختلف المجالات.

ومن جهته أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية على دعوته الكريمة وكلماته الطيبة التى يفتخر بها واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء، مشيرًا إلى أنه يتابع جهود محافظ الدقهلية الملموسة في خدمة المجتمع ومحاربة الفساد والسعي نحو توفير الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الله عز وجل هو الذي يسخرنا جميعًا لخدمة المجتمع، معربًا عن سعادته لوجوده بين أهل محافظة الدقهلية الكرام متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، كما أكد أن وزارة الأوقاف على استعداد كامل لتقديم أوجه التعاون والدعم للمحافظة، لخدمة شعبها الطيب المبارك في كافة المجالات.

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