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محافظات

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان غدا افتتاح مسجد البحر الصغير بالبجلات

وزير الاوقاف، فيتو
وزير الاوقاف، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية غدا الجمعة، استقبال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ليشهد افتتاح مسجد البحر الصغير بقرية البجلات مركز منية النصر.

غدا افتتاح مسجد البحر الصغير بالبجلات في الدقهلية 

ومن المقرر أن يكون في استقبال وزير الأوقاف، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والشيخ صفوان نظير وكيل أوقاف الدقهلية ولفيف من قيادات المحافظة والأوقاف ورئاسة منية النصر.

الأزهري: نشر الفكر المستنير أمر ضروري لتحقيق الاستقرار بالمجتمعات

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الأمن يُعدُّ من أولويات الدين الإسلامي وواجب على المؤمن.

 

وأضاف الأزهري في ختام أعمال الندوة العلمية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يسعدني أن أرحِّب بالمفتي والحضور الكرام، كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إيصال صوتنا إلى العالم الخارجي، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح".

 

الأزهري: مفتي الجمهورية الْتقط ببعد نظر محور الأمن الذي تدور في فلكه عشرات العمليات العلمية والفكرية

 

وتابع: لقد الْتقط مفتي الجمهورية بتألق وبُعد نظر محورًا مهمًّا هو محور الأمن، الذي تدور في فلكه عشرات العمليات العلمية والفكرية ومنها عملية الإفتاء، وقد ألحَّ الله في ذِكره الحكيم على ترداد كلمة الأمن، فأشار إلى أن البيت الحرام جعله الله مثابةً للناس وأمنًا، وأن من دخله كان آمنًا، وامتنَّ على قريش بأن آمنهم من خوف.

كما ألحَّ القرآن على تحقيق الأمن في كافة مفرداته وأبعاده وآليات صناعاته.

الملتقى العلمي نموذج رائع للتفاعل 


وأكد وزير الأوقاف أن هذا الملتقى العلمي، الذي يُعقد برعاية الرئيس السيسي، هو نموذج رائع للتفاعل بين العلماء والمفكرين حول قضية الأمن التي تعدُّ في صلب اهتماماتنا، وخطوة على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى تناول الندوة العديدَ من المحاور التي تركز على أهمية الأمن في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال الفتوى.

 

وزير الأوقاف: واجب العلماء والمؤسسات الدينية في هذا السياق يتطلب التصدي للأفكار والمفاهيم المغلوطة

 

وأضاف: "لقد ربط القرآن الكريم موضوع الأمن بالعديد من المفاهيم الهامة، وأكد على دور المؤمن في تأمين العباد والبلاد. ولذلك، فإن واجب العلماء والمؤسسات الدينية في هذا السياق يتطلب التصدي للأفكار والمفاهيم المغلوطة التي قد تهدد الأمن، والقيام بمراجعتها وتصحيحها. كما أن العمل على نشر الفكر المستنير هو أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمعات.

وتابع الأزهري: “إن دار الإفتاء، بتوجيهاتها العلمية الرصينة، تواصل أداء دَورها في التصدي للأفكار التي تضر بأمن الوطن والمجتمع، وتستمر في تقديم بيان علمي رصين يُوضح رؤية الإسلام في هذه القضية الهامة”.

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