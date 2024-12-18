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أوقاف الغربية: تسليم التضامن الاجتماعي 2 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية

أوقاف الغربية , فيتو
أوقاف الغربية , فيتو

قام الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة الثانية في شهر ديسمبر من لحوم صكوك الإطعام وعددها ٢ طن إلى مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل إجمالي ماتم تسليمه في شهر ديسمبر ٤ طن إلى التضامن الاجتماعي بالغربية. 

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية وحسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية. 
 

تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع

وأكد وكيل أوقاف الغربية أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال هذا المشروع الذي يُعد أحد أبرز المبادرات المجتمعية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع المصري.
 

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

ومن جانبه أشاد محافظ الغربية بجهود وزارة الأوقاف في هذا المشروع وغيره من المشروعات التي تبذلها لحماية الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سعيد جدا بهذا العمل الذي يراعي البعد الإنساني، وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.
 

حسن التعاون بين مؤسسات الدولة

كما ثمنت حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية هذا المشروع الذي يؤكد حسن التعاون بين مؤسسات الدولة لحماية الأسر الأولى بالرعاية، وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

 

 

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