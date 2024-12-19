الخميس 19 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات

مترو
مترو
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أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق إيقاف الخدمة ببعض المواقع لظروف طارئة 

وقامت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق (الخط الأخضر) بإيقاف الحركة بين محطتي هارون وهشام بركات.

واكدت الشركة في بيان لها أنه جاري العمل على إعادة الحركة لطبيعتها في اقرب فرصه.

وجاء نص إعلان المترو كما يلى:"حضرات السادة ركاب الخط الأخضر الثالث. نود إبلاغكم بأنه نظرًا لوجود مشكلة فنية، تم تعليق الخدمة مؤقتًا بين محطتي هارون وهشام بركات وتستمر الخدمة في العمل بشكل طبيعي بين محطتي هشام بركات وعدلي منصور، وبين محطات الأهرام ومحور روض الفرج وجامعة القاهرة.. شكرًا على تفهمكم ونأسف على الإزعاج".

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