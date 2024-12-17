رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد 29 ديسمبر الجاري

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري.

الموافقة على تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

وشهدت الجلسة العامة اليوم، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

الموافقة على تعديل قانون سلامة السفن

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، بشكل نهائى.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، بشكل نهائى.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقًا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أثار الطلاق الكنسي خلافًا في مناقشات الأسبوع قبل الماضي.

إحالة بيان وزير الاستثمار للجان النوعية

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تعليق رئيس النواب على بيان وزير الاستثمار

ووجه رئيس النواب، التحية لوزير الاستثمار على بيانه الطموح والواضح الذي تناول العديد من النقاط المهمة التي سيكون لها أثر طيب على الاستثمار في المستقبل، وجذب الكثير منه على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم الاقتصاد، ويحسن حياة المصريين.

إحالة بيان وزير الاستثمار إلى اللجان النوعية بمجلس النواب

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة لعقد اجتماع بحضور وزير الاستثمار، مع أحقية أي نائب خارج اللجنة المشتركة بحضور اجتماعات اللجنة.

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