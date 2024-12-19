توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل والإسكان بالإسماعيلية لتفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ومديرية الإسكان بالمحافظة؛ من أجل تدريب طلاب التعليم الفنى على وظائف التشييد والبناء، وصقل مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إعطائهم شهادات اجتياز للتدريبات والمهارات التي تساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة.

مراسم توقيع البروتوكول

ووقع البروتوكول كل من حسن رداد مدير عام مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية والمهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة؛ وذلك تفعيلًا لمبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية،على أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجُّه عالمي، لذا قامت الحكومة المصرية بتبني هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

الاهتمام بإعداد عماله مصرية ماهرة

لذا تقوم محافظة الإسماعيلية بالاهتمام بإعداد العمالة المصرية الماهرة، لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة لتصبح عمالة مهنية متدربة ومرخصة يسهل عملها داخل القطر وخارجه.

وصرح حسن الرداد أنه منذ انطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية أكتوبر الماضي، فقد استقبل مركز التدريب بمدينة المستقبل العديد من طلبة المدارس الفنية في عدة مجالات منها، التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة، هذا إلى جانب عقد ورش عن السلامة والصحة المهنية من خلال كوادر متخصصة في هذا المجال، كما تم تدريب الطلاب على ثقافة السلامة والصحة المهنية والتعريف بأحكام قانون العمل.

بروتوكول عمل بين المديرية والتربية والتعليم

وكان محافظ الإسماعيلية شهد خلال الشهر الماضي بروتوكول عمل بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لتفعيل مبادرة "التدريب من أجل التشغيل".

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