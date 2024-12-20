مرافق الأقصر: تحرير 95 محضر في حملة لرفع الإشغالات (صور)

أكد العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر أنه تم تنفيذ أعمال حملة مكبرة بالتنسيق مع اللواء الدكتور علي الشرابى رئيس مدينة الأقصر، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية.

حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بمدينة الأقصر

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملات أسفرت أعمال الحملة عن تحرير 23 محضر أشغال طريق، 7 محاضر بائع متجول، 6 محاضر نظافة عامة، 34 محضر مضبوطات متنوعة، 52 محضر إزالات إدارية.

مدير أمن الأقصر يوجه بتكثيف حملات شرطة المرافق

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

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