رئيس مدينة أرمنت في الأقصر يتفقد أعمال المرحلة الثانية لكورنيش النيل (صور)

قام العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بتفقد سير العمل بالمرحلة الثانية من تطوير كورنيش النيل بأرمنت، والتي تشمل تطوير حديقة الأسرة والطفل والتي ينفذها جهاز تعمير البحر الأحمر وكابيتال الشركة المنفذة للمشروع، فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة والمراكز والمدن.

وكان محافظ الأقصر، وجه أثناء تفقده لأعمال تطوير الكورنيش، تعليماته باستكمال سور كورنيش النيل بأرمنت حتي مصنع سكر أرمنت، وتطوير الحدائق الموجودة بالقطاع البحري من الكورنيش وتشمل حديقة طفل وكافيتريا، كما وجه برصف ورفع كفاءة الطريق الدائري والذي يبدأ من أمام محكمة أرمنت حتى كورنيش النيل، وكذلك القطاع أمام مصنع السكر والتخطيط المروري له، واستكمال الجزء غير المرصوف من طريق كورنيش النيل، واستكمال الجزء الجنوبي من بعد نهاية الكورنيش ورصفه ورفع كفاءته، ووجه بإنشاء 2 مرسي لمعدية الأهالي بأرمنت.

ورافق رئيس المركز بجولته كلا من المهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر ومهندسى شركة كابيتال الشركة المنفذة للمشروع والدكتور كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز.

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