وكيل صحة الأقصر يعلن استمرار تدريب الأطباء على أحدث تطورات في تشخيص وعلاج الأمراض

أكد الدكتور أحمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه يتم تدريب فريق التمريض على أحدث أساليب تعقيم وتنظيف أجهزة المناظير، لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، كما نواصل تدريب الأطباء على أحدث التطورات في مجال تشخيص وعلاج الأمراض.

افتتاح وحدة المناظير في حميات الأقصر

وأفتتح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد (علوي - سفلي)، والجهاز التنفسي بمستشفى الحميات بالحبيل، فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفيرها بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات.

يذكر أن وحدة المناظير هذه تعد أول وحدة للمناظير في مستشفى الحميات بالتعاون بين كلية الطب جامعة الأقصر ومديرية الشئون الصحية، حيث بدء العمل بالوحدة بعدد ست حالات، كذلك يتم تحويل الحالات المرضية من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لعمل المنظار طبقًا لتعليمات وزارة الصحة وفقًا لحاجة المرضى وخدمة أهالي محافظة الاقصر وبإشراف وزارة الصحة والسكان، بحضور كل من دكتور علي طبل وكيل المديرية، ودكتور محمد الرملي مدير مستشفي حميات الأقصر.

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