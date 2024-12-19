لأول مرة، افتتاح وحدة المناظير بمستشفى حميات الأقصر (صور)

افتتح الدكتور أحمد عطا وكيل وزارة الصحة في الأقصر يرافقه الدكتور محمد الرملي مدير مستشفى الحميات وحدة المناظير لخدمة أهالي محافظة الاقصر وبإشراف وزارة الصحة والسكان، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

افتتاح وحدة المناظير في حميات الأقصر

وتعد وحدة المناظير هى الأولى بمستشفى الحميات بالتعاون بين كلية الطب جامعة الأقصر ومديرية الشئون الصحية، حيث بدأ العمل بالوحدة بعدد 6 حالات، كذلك يتم تحويل الحالات المرضية من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، لعمل المنظار طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

رئيس مدينة الأقصر يبحث شكاوى المواطنين في لقاء اليوم المفتوح

وعلى صعيد آخر، عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر لقاء اليوم المفتوح، بمقر مجلس مدينة الأقصر، لبحث شكاوى المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وجرى خلال اللقاء بحث الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين التي تنوعت ما بين مشاكل خاصة بمديرية الاسكان وقطاع الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والتضامن الإجتماعى.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، تعليماته إلي الجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد علي المشاكل التي تم عرضها وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.

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