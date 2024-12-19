الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الآلاف خرجوا لوداعه.. جنازة مهيبة للشيخ محمد الجيلاني بالأقصر (صور)

جنازة رائد الساحة
جنازة رائد الساحة الجيلانية، فيتو

شيع الآلاف من أهالي الأقصر والصعيد الشيخ محمد الجيلاني، رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمركز ومدينة الطود مسقط رأسه، عصر اليوم الخميس.

جنازة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر 

وتوفي فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، والملقب بـ "أسد الصالحين"، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي ومكث بها 10 أيام.

الساحة الجيلانية بالطود في الأقصر 

الساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلاني، الذي يرجع نسبه لسيدنا الحسن بن علي، سبط رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية.

الساحة الجيلانية تؤدي دورها في مساعدة الفقراء، والصلح بين العائلات، وبُنيت في عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالي، لكن الساحة بشكلها ومكانها الحالي شيدت عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوى، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوى على مسجدين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، و2 من «البرندات» كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، و4 غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر جنازة الشيخ محمد الجيلاني الساحة الجيلانية رائد الساحة الجيلانية بالأقصر الطريقة الجيلانية وفاة الشيخ محمد الجيلاني

مواد متعلقة

لأول مرة، افتتاح وحدة المناظير بمستشفى حميات الأقصر (صور)

هدايا ومشغولات يدوية.. سائحة ألمانية تدعم الأطفال مرضى السرطان بأورام الأقصر (صور)

وكيل وزارة التعليم بالأقصر: 179283 فردًا استفادوا من 1890 فعالية ضمن مبادرة "بداية"

آخر ظهور للشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر قبل وفاته، وهذا ما فعله شيخ الأزهر معه
ads

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20-12-2024

قمة الدول الثماني تعتمد إعلان القاهرة

أخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جروس مع زيزو والتشكيل المتوقع أمام سيراميكا

منوعات

المزيد

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 حالات ينتهي فيها اللجوء وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية