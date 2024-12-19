الآلاف خرجوا لوداعه.. جنازة مهيبة للشيخ محمد الجيلاني بالأقصر (صور)

شيع الآلاف من أهالي الأقصر والصعيد الشيخ محمد الجيلاني، رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمركز ومدينة الطود مسقط رأسه، عصر اليوم الخميس.

جنازة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر

وتوفي فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، والملقب بـ "أسد الصالحين"، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي ومكث بها 10 أيام.

الساحة الجيلانية بالطود في الأقصر

الساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلاني، الذي يرجع نسبه لسيدنا الحسن بن علي، سبط رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية.

الساحة الجيلانية تؤدي دورها في مساعدة الفقراء، والصلح بين العائلات، وبُنيت في عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالي، لكن الساحة بشكلها ومكانها الحالي شيدت عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوى، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوى على مسجدين، أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، و2 من «البرندات» كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، و4 غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.

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