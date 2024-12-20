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خارج الحدود

وزير الداخلية الأردني: 7250 سوريًّا عبروا الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قال وزير الداخلية الأردني، اليوم الجمعة، إن 7250 سوريا عبروا الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، تابع وزير الداخلية الأردني: "غالبية العائدين إلى سوريا هم من غير المصنفين لاجئين".

تركيا تكشف أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم خلال 5 أيام

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية التركية، عودة 7621 لاجئا سوريا إلى بلادهم في 5 أيام، وذلك وفقًا لشبكة «العربية».

تركيا تستأنف عمل سفارتها لدى دمشق 

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن استئناف السفارة التركية لدى سوريا عملها.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "سيتم تنظيف ‎سوريا من الإرهابيين وسيكون هذا ردنا على من كان يسأل لماذا نحن موجودون في ‎سوريا"، وذلك على حد قوله.

وفد تركي رفيع المستوى يزور سوريا

والاسبوع الماضي، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلًا عن وزارة الإعلام السورية، بأن وفدًا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري يزور دمشق ويعتزم لقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ «أبو محمد الجولاني».

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سوريا الحدود الأردنية وزير الداخلية الأردنى سقوط نظام الأسد نظام الاسد

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