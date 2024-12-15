تركيا تكشف أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم خلال 5 أيام

أعلنت وزارة الداخلية التركية، عودة 7621 لاجئ سوري إلى بلادهم في 5 أيام، وذلك وفقًا لشبكة «العربية».

تركيا تستأنف عمل سفارتها لدى دمشق

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن استئناف السفارة التركية لدى سوريا عملها أمس السبت.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية، دون إراقة دماء، وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين (روسيا وإيران)".

وفي وقت سابق من الجمعة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "سيتم تنظيف ‎سوريا من الإرهابيين وسيكون هذا ردنا على من كان يسأل لماذا نحن موجودون في ‎سوريا"، وذلك على حد قوله.

وفد تركي رفيع المستوى يزور سوريا

والخميس الماضي، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلًا عن وزارة الإعلام السورية، بأن وفدًا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري يزور دمشق ويعتزم لقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ «أبو محمد الجولاني».

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