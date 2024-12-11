الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجولاني: إسقاط الأسد أنقذ المنطقة من التقسيم ونعمل لبناء سوريا الجديدة

الجولاني، فيتو
الجولاني، فيتو

أكد زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، اليوم الأربعاء، أنه  يجب أن نجمع قوانا لبناء سوريا الجديدة.

وأكد في كلمة جديدة له، أن "إسقاط الأسد أنقذ سوريا والمنطقة بأكملها من التقسيم".

ونفى الجولاني "تلقي الهيئة والفصائل أي دعم دولي لمواجهة نظام الأسد، أو أنّ أحدًا شجعهم على المعركة ضده".

ولفت إلى أن "كافة الأسلحة التي قاتلوا بها النظام كانت محلية الصنع".

وشدد الشرع على "ضرورة جمع القوى لبناء سوريا الجديدة".

 

وقال قبل وقت سابق أن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو.


الجولاني يطالب الدول بتسليم الفارين إليها من نظام الأسد


وقال الجولاني الذي يقود فصائل سورية معارضة مسلحة أطاحت بالرئيس بشار الأسد في بيان: "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك وسنلاحقهم في بلدنا".

وتابع الجولاني: "نطالب الدول بتسليمنا من فر إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم".

 

قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين بتعذيب الشعب السوري


وكان الجولاني  أعلن أن السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبًا "قائمة أولى بأسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري".

وأكد أنه سيتم نشر قائمة المتورطين في عمليات التعذيب من أجل ملاحقتهم ومحاسبتهم.

 

مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.


وكشف الجولاني أن مكافآت ستقدم لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب.

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أحمد الشرع أبو محمد الجولاني الرئيس بشار الأسد السجون السورية زعيم هيئة تحرير الشام محمد الجولاني

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