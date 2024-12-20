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الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

الفضاء
الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن إنجاز الرواد الروس لمهمتهم في الفضاء المكشوف والعودة إلى المحطة الفضائية الدولية.

العودة إلى المحطة الفضائية الدولية

وتشير المؤسسة إلى أن خروج الرائدين أليكسي أوفتشينين وإيفان فاغنر إلى الفضاء المكشوف بدأ في الساعة 18.35 يوم الخميس بتوقيت موسكو، من وحدة "بويسك" واستمر عملهما 7.17 ساعة. وكانت مهمتهما الرئيسية تثبيت مطياف الأشعة السينية SPIN-X1-MVN على وحدة "زفيزدا" لتجربة "مراقبة كامل السماء". بعد ذلك، استبدلوا أربع لوحات تثبيت لموصلات الكابلات، وتفكيك جهازين من تجربة الاختبار ولوحتين من تجربة "التحمل"، وتفكيك معدات "كاشف المحطة الفضائية الدولية" الذي ثبت على سطح المحطة الفضائية الدولية في يونيو عام 2013 لإجراء تجربة "التحكم" التي انتهت عام 2021 وتضمنت دراسة الغلاف الجوي المحيط بالمحطة الفضائية لمعرفة مدى تأثير أنظمتها عليه.

 

استخدام مطياف الأشعة السينية

وباستخدام مطياف الأشعة السينية SPIN-X1-MVN، الذي صممه خبراء معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية سيقيس العلماء خلفية الإشعاع الكوني، حيث يمكن للجهاز مسح 84 بالمئة من القبة السماوية. وتستغرق الدورة الواحدة 72 يوما، وخلال ثلاث سنوات فقط من تشغيل مقياس الطيف، يخطط العلماء لإكمال 15 دورة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخروج كان الـ 73 لرواد الفضاء الروس إلى الفضاء المكشوف، وهو الثاني لرائد الفضاء أوفتشينين والأول لفاغنر.

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