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محافظات

مصرع شاب دهسًا تحت عجلات قطار في الغربية

مصرع شاب مجهول الهوية
مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار طنطا

لقي شاب مصرعه منذ قليل دهسًا تحت عجلات قطار أمام مزلقان مرور سالم، بـ منطقة تجنيد طنطا في محافظة الغربية. 

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قطار يدهس شابا في طنطا  

ووفقًا لما أفادت به  الأجهزة الأمنية، فإن الحادث وقع عندما دهس القطار القادم من الإسكندرية الشاب، وذلك قبل دخول القطار إلى مدينة طنطا بحوالي 200 متر.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا عن وجود جثة أشلاء لشاب في موقع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان لمعاينة الحادث، تم نقل الجثة إلى مستشفى طنطا الجامعي والتحفظ عليها لحين عرضها على النيابة العامة.

وتم فتح تحقيق في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمتابعة سير الإجراءات القانونية.

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