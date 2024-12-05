قطار بضائع يدهس ثلاثة أشخاص بالإسكندرية

دهس قطار بضائع ثلاثة أشخاص بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية، أثناء عبورهم شريط السكة الحديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة باب شرق إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف.

وأفادت المعاينة الأولية أن الضحايا كانوا يحاولون عبور القضبان من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى اصطدامهم بالقطار الذي كان يسير بسرعة عالية، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.

تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الحادث واستدعاء مسئولي هيئة السكة الحديد للوقوف على ملابسات الواقعة.

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