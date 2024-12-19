عميد طب طنطا يعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي بالكلية

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بالكلية للعام الجامعى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء فريق التعليم الطبى بالكلية الدكتورة رويدا رأفت أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية والدكتورة مروة عوض أستاذ مساعد الفسيولوجيا الطبية وتحت إشراف الأستاذة وفاء شلش مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية والعاملين بالإدارة.

وأكد عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن إدارة الكلية لا تدخر جهدا فى دعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، معربا عن سعادته وفخره بمستوى أبنائه ومهنئا الطلاب الفائزين بإعتبارهم مثل أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق، مشيرا إلى أن الطلاب الفائزين سيمثلون كلية الطب جامعـة طنطـا فى المشاركات الخارجية ومتمنيا التوفيق لباقى الطلاب.

وشكل عميد طب طنطا لجنة اختيار الطالب المثالى والطالبة المثالية العام الجامعى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م وتضم، الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب " رئيس اللجنة " والدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عبير شهبة أستاذ الباطنة العامة والدكتورة عزة أبو رية رئيس قسم التعليم الطبى والدكتورة أمل بعلش أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والدكتورة نهلة رمزى أستاذ الأمراض الجلدية ووفاء شلش مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وأحمد أبواليزيد مشرف اللجنة الرياضية والاجتماعية والطالب محمود شمس أمين إتحاد الطلاب بالكلية والطالب نبيل أشرف أمين اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب الكلية " أعضاء اللجنة ".

وأسفرت المسابقة عن فوز الطالب محمد عبدالسلام فهمى بدرة المقيد بالفرقة الخامسة بالكلية بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى فيما فازت الطالبة جنى أحمد عبدالمنصف الطوخى المقيدة بالفرقة الخامسة بالكلية بالمركز الأول فى مسابقة الطالبة المثالية بمشاركة عدد ٩ طلاب من مختلف الفرق الدراسية بالكلية ( ٦ طلاب و٣ طالبات ).

وجدير بالذكر أنه تم التنافس وتقييم النتائج على أساس مجموعة من الأسس والمعايير وشملت، التفوق الدراسي والمقابلة الشخصية التى تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الإقناع إلى جانب إختبار المعلومات العامة واللغة، بالإضافة إلى كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية والتى يكون جزء منها باللغة الإنجليزية وأن يكون الطالب من المشاركين المتميزين فى الأنشطة الطلابية والأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية والعمل التطوعى والتوعية الصحية وعرض إحدى القضايا المجتمعية والحلول من وجهة نظره أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة فى مجتمعه المحيط به.

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